Постійно їздить п'яним: під Києвом у черговий раз спіймали нетверезого водія – фото

За порушення правил дорожнього руху, яке могло спровокувати ДТП, патрульні зупинили власника КІА. Сталося це 15 березня у Вишневому.

Поліцейські склали щодо чоловіка протокол за керування машиною у нетверезому стані. Втім, чоловік, згідно з базами даних патрульних, щонайменше 4 рази скоював таке порушення.

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Судячи з того, що адмінку про водіння без прав щодо нього не складали, злісного порушника їх не позбавляли.

Покарають лише штрафом

Оскільки дія закону №1231-ІХ щодо посилення відповідальності для водіїв набуде чинності лише завтра, до порушника застосують більш м'які норми.

Йому загрожують позбавлення прав та штраф від 10 200 до 40 800 гривень.



Водія спіймали п'яним за кермом у 4 раз / Фото "Києва оперативного"

Втім, оскільки без спричинення ДТП із постраждалими кримінальної відповідальності закон не передбачає, чоловік, ймовірно, продовжити сідати за кермо п'яним.

Відзавтра платити треба буде більше

У поліції стверджують, що вже з 17 березня 2021 набуде чинності новий закон, що збільшує відповідальність за нетверезе водіння. Як каратимуть водіїв, які сідатимуть за кермо п'яними:

За перше порушення автовласників штрафуватимуть на 17 тисяч гривень та позбавлятимуть прав на 1 рік;

За перебування за кермом п'яним, вчинене вдруге за рік, накладатимуть 34 тисячі гривень штрафу із позбавленням прав керування на 3 роки з ймовірним вилученням машини. Також порушників можуть арештовувати на 10 діб.

Третє на рік керування машиною у нетверезому стані тягне 51 тисячу гривень штрафу із позбавленням прав на 10 років та конфіскацією машини. Альтернативою цьому покаранню є 15 діб адмінарешту та позбавлення прав на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

На кримінальну відповідальність за нетверезе керування наклав вето президент Зеленський. Закон, який депутати прийняли у листопаді 2018, мав набути чинності 1 липня 2020 року. Але голова держави вирішив врятувати тисячі водіїв-порушників від тюрми. Натомість нардепи прийняли закон, який вводить поняття "кримінального проступку" та підвищує штрафи за повторне водіння в нетверезому стані.