Інцидент стався у селі Софіївська Борщагівка поблизу ЖК "Софія" ввечері 27 грудня. Водій універсалу на пішохідному переходів збив дитину.

Неповнолітня отримала перелам ноги та забої. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.

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На місці інциденту працювали медики швидкої та поліціянти.

Що відомо про збиття дитини автівкою під Києвом

Судячи з запису аварії, яку зробила камера відеонагляду, водій універсалу не дивився на пішохідну зону та не звернув увагу на дівчинку, яка почала переходити дорогу.

Дитина була одягнута в чорне та дивилася у свій смартфон.

Під час розвороту переднє колесо зачепило дівчинку, після чого вона впала. Власник легковика втік з місця ДТП.

У постраждалої медики діагностували кілька травм, які не загрожують її життю.

Порушника знайшли

Поліцейські вже знайшли ймовірного порушника правил. Ним виявився мешканець Вишневого.

Якщо його провину визнає суд, чоловіка можуть не тільки покарати за скоєння ДТП, в якому постраждала дівчинка, але й за втечу з місця аварії.

Чоловікові загрожує від 3400 до 8500 гривень, до 2 років виправних робіт або до 6 місяців арешту. Також стаття передбачає до 3 років обмеження волі.

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