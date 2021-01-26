Під Києвом чоловік пограбував ювелірний магазин, але його швидко затримали: відео
Підозрюваного у викраденні золотих виробів на чималу суму затримали правоохоронці за кілька годин після скоєння злочину. Інцидент стався 25 січня.
Джерело: поліція Київської області
У підозрюваного під час затримання вилучили коштовності, які він нібито прихопив з магазину.
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Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід.
Що відомо про пограбування ювелірного магазину на Київщині
- Як стверджують правоохоронці, перед скоєнням злочину чоловік майже годину ходив магазином та розглядав вітрини.
- У якийсь момент він відволік продавчиню, вихопив з прилавка золоті вироби та втік.
- Охоронець магазину при цьому не встиг ані зупинити порушника, ані заблокувати двері "тривожною" кнопкою.
- Користувався чоловік автівкою, яку орендував у компанії Getmancar, тому знайти його було не важко.
- Машину з підозрюваним поліціянти невдовзі помітили у Києві, а самого чоловіка затримали.
Підозрюваним у пограбуванні виявився 33-річний уродженець Луганщини, який вже перебував за ґратами за скоєння аналогічних злочинів.
Якщо його провину доведуть в суді, чоловіку загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
Дивіться відео пограбування в ювелірному магазині під Києвом:
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