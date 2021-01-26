Підозрюваного у викраденні золотих виробів на чималу суму затримали правоохоронці за кілька годин після скоєння злочину. Інцидент стався 25 січня.

Джерело: поліція Київської області

У підозрюваного під час затримання вилучили коштовності, які він нібито прихопив з магазину.

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Досудове розслідування злочину триває. Чоловіку інкримінують скоєний повторно грабіж.

Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід.

Що відомо про пограбування ювелірного магазину на Київщині

Як стверджують правоохоронці, перед скоєнням злочину чоловік майже годину ходив магазином та розглядав вітрини.

У якийсь момент він відволік продавчиню, вихопив з прилавка золоті вироби та втік.

Охоронець магазину при цьому не встиг ані зупинити порушника, ані заблокувати двері "тривожною" кнопкою.

Користувався чоловік автівкою, яку орендував у компанії Getmancar, тому знайти його було не важко.

Машину з підозрюваним поліціянти невдовзі помітили у Києві, а самого чоловіка затримали.

Підозрюваним у пограбуванні виявився 33-річний уродженець Луганщини, який вже перебував за ґратами за скоєння аналогічних злочинів.

Якщо його провину доведуть в суді, чоловіку загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Дивіться відео пограбування в ювелірному магазині під Києвом: