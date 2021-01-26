Під Києвом чоловік "обніс" ювелірний магазин – його швидко затримали: відео

Підозрюваного у викраденні золотих виробів на чималу суму затримали правоохоронці за кілька годин після скоєння злочину. Інцидент стався 25 січня.
Джерело: поліція Київської області
У підозрюваного під час затримання вилучили коштовності, які він нібито прихопив з магазину.
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Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід. Чоловіку інкримінують скоєний повторно грабунок.
Що відомо про пограбування ювелірного магазину на Київщині
Підозрюваним у пограбуванні виявився 33-річний уродженець Луганщини, який вже перебував за ґратами за скоєння аналогічних злочинів.
Якщо його провину доведуть в суді, чоловіку загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
Дивіться відео пограбування в ювелірному магазині під Києвом: