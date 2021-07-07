Поліцейські дізналися про злочин 2 липня, коли їм зателефонували жителі одного з багатоквартирних будинків. Люди побачили тіло вбитого на сходовому майданчику.

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На місце події прибули слідчі, які майже одразу з'ясували, що померлий випивав у одного з місцевих мешканців.

Відкусив вухо та вибив зуби



Тіло 45-річного чоловіка знайшли у під'їзді / Фото поліції Київської області

У квартирі правоохоронці дуже швидко встановили всі обставини злочину. Вони знайшли чимало речових доказів причетності 25-річного власника житла до вбивства.

За даними слідства, молодий чоловік під час конфлікту, який раптово виник між товарищами, забив знайомого праскою.

Вже після того, як потерпілий втратив свідомість, зловмисник відкусив у нього шматок вуха та вибив передні зуби.



На знарядді вбивства знайшли кров / Фото поліції Київської області

Від отриманих травм постраждалий помер на місці події. Згодом вбивця виніс його тіло на сходинкову клітину.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.