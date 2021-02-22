Аварія, в якій постраждали матір з дитиною, сталася вдень 21 лютого на Центральній вулиці селища Святопетровське. Водій Nissan хотів висадити пасажирів на зупинці громадського транспорту, але розігнався та влетів на пішохідну зону.

На місці події працювали поліцейські та медики швидкої. Ступінь провини водія білого кросовера визначатиме суд. Дивіться також У Києві водій "під кайфом", тікаючи від поліції, збив пішоходів: постраждалі в лікарні За попередніми даними внаслідок аварії серйозних травм ніхто не зазнав. Постраждалим лікарі допомогли на місці події. Що відомо про аварію у Святопетровському

Машина вдарила пішоходів та огорожу будинку культури / Фото "Києва оперативного" Інцидент стався близько 14:10, коли власник Nissan хотів висадити пасажирів біля для зупинки.

У цей час у кишеню громадського транспорту під'їжджала маршрутка, тому водій вирішив заїхати до кишені.

Втім, сталася аварійна ситуація, під час якої чоловік переплутав педалі та замість гальм натиснув на газ.

Nissan влетів повз зупинки та збив пішоходів, після чого вдарився в огорожу будинку культури. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Дивіться відео збиття пішоходів біля зупинки у Святопетровському: