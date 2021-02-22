Переплутав педалі: під Києвом чоловік влетів у перехожих та огорожу адмінбудівлі – відео
Кросовер влетів у жінку з дитиною / Київ Оперативний
Аварія, в якій постраждали матір з дитиною, сталася вдень 21 лютого на Центральній вулиці селища Святопетровське. Водій Nissan хотів висадити пасажирів на зупинці громадського транспорту, але розігнався та влетів на пішохідну зону.
Джерело:Київ оперативний
На місці події працювали поліцейські та медики швидкої. Ступінь провини водія білого кросовера визначатиме суд.
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За попередніми даними внаслідок аварії серйозних травм ніхто не зазнав. Постраждалим лікарі допомогли на місці події.
Що відомо про аварію у Святопетровському
Машина вдарила пішоходів та огорожу будинку культури / Фото "Києва оперативного"
- Інцидент стався близько 14:10, коли власник Nissan хотів висадити пасажирів біля для зупинки.
- У цей час у кишеню громадського транспорту під'їжджала маршрутка, тому водій вирішив заїхати до кишені.
- Втім, сталася аварійна ситуація, під час якої чоловік переплутав педалі та замість гальм натиснув на газ.
- Nissan влетів повз зупинки та збив пішоходів, після чого вдарився в огорожу будинку культури.
Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.
Дивіться відео збиття пішоходів біля зупинки у Святопетровському:
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