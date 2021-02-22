Переплутав педалі: під Києвом чоловік влетів у перехожих та огорожу адмінбудівлі – відео

11:28

Аварія, в якій постраждали матір з дитиною, сталася вдень 21 лютого на Центральній вулиці селища Святопетровське. Водій Nissan хотів висадити пасажирів на зупинці громадського транспорту, але розігнався та влетів на пішохідну зону.