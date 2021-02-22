Переплутав педалі: під Києвом чоловік влетів у перехожих та огорожу адмінбудівлі – відео

Джерело:Київ оперативний
Аварія, в якій постраждали матір з дитиною, сталася вдень 21 лютого на Центральній вулиці селища Святопетровське. Водій Nissan хотів висадити пасажирів на зупинці громадського транспорту, але розігнався та влетів на пішохідну зону.
На місці події працювали поліцейські та медики швидкої. Ступінь провини водія білого кросовера визначатиме суд.
Дивіться також У Києві водій "під кайфом", тікаючи від поліції, збив пішоходів: постраждалі в лікарні
Машина вдарила пішоходів та огорожу будинку культури / Фото "Києва оперативного"
Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.
Дивіться відео збиття пішоходів біля зупинки у Святопетровському: