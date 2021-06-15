Поліцейські кажуть, що діти були з родини ромів та гуляли без дорослих. За 3 дні до трагедії дві жінки-сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку приїхали до Кийліва з Ужгорода. Оселилися вони в будинку неподалік від місця надзвичайної події.

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Інцидент стався 15 червня на території покинутої бази відпочинку.

Рятували охоронець та випадковий свідок



До туалету дітей пустив охоронець / Фото поліції Київської області

Як зазначили правоохоронці, дівчинка та хлопчик гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросилися до вбиральні.

Охоронець пустив їх до туалету, але хлопчик провалився у яму. Сестра намагалася його врятували, але також опинилася у нечистотах.

Коли крики дітей почув охоронець, він одразу кинувся їм на допомогу. Разом із ще одним чоловіком вони витягли дітей з ями, але ті вже були не при свідомості.

На виклик дорослих прибули лікарі швидкої, які констатували смерть дівчинки. Хлопця відвезли до реанімації.

На місці події працюють слідчі, ювенальні поліцейські та представники служби у справах дітей. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Як саме кваліфікуватимуть інцидент копи, наразі невідомо.