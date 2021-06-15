Хотіла врятувати брата: під Києвом у туалеті загинула 10-річна дівчина, хлопчик у реанімації

На Київщині 4-річний хлопчик і старша за нього на 6 років дівчинка провалилися у вигрібну яму. Надзвичайна подія сталася у вуличному туалеті бази відпочинку. Розташовується ця база в селі Кийлів Бориспільського району.

Поліцейські кажуть, що діти були з родини ромів та гуляли без дорослих. За 3 дні до трагедії дві жінки-сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку приїхали до Кийліва з Ужгорода. Оселилися вони в будинку неподалік від місця надзвичайної події.

Дивіться також У Києві в сміттєзбірнику знайшли труп у килиму: тіло лежало там 5 днів

Інцидент стався 15 червня на території покинутої бази відпочинку.

Рятували охоронець та випадковий свідок



До туалету дітей пустив охоронець / Фото поліції Київської області

Як зазначили правоохоронці, дівчинка та хлопчик гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросилися до вбиральні.

Охоронець пустив їх до туалету, але хлопчик провалився у яму. Сестра намагалася його врятували, але також опинилася у нечистотах.

Коли крики дітей почув охоронець, він одразу кинувся їм на допомогу. Разом із ще одним чоловіком вони витягли дітей з ями, але ті вже були без свідомості.

На виклик дорослих прибули лікарі швидкої, які констатували смерть дівчинки. Хлопця відвезли до реанімації.

На місці події працюють слідчі, ювенальні поліцейські та представники служби у справах дітей. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Як саме кваліфікуватимуть інцидент копи, наразі невідомо.