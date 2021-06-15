Хотіла врятувати брата: під Києвом у туалеті загинула 10-річна дівчина, хлопчик у реанімації

15 червня 2021 , 16:02
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Джерело:

Поліція Київської області

На Київщині 4-річний хлопчик і старша за нього на 6 років дівчинка провалилися у вигрібну яму. Надзвичайна подія сталася у вуличному туалеті бази відпочинку. Розташовується ця база в селі Кийлів Бориспільського району.

Поліцейські кажуть, що діти були з родини ромів та гуляли без дорослих. За 3 дні до трагедії дві жінки-сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку приїхали до Кийліва з Ужгорода. Оселилися вони в будинку неподалік від місця надзвичайної події.

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Інцидент стався 15 червня на території покинутої бази відпочинку.

Рятували охоронець та випадковий свідок


До туалету дітей пустив охоронець / Фото поліції Київської області

  • Як зазначили правоохоронці, дівчинка та хлопчик гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросилися до вбиральні. 
  • Охоронець пустив їх до туалету, але хлопчик провалився у яму. Сестра намагалася його врятували, але також опинилася у нечистотах.
  • Коли крики дітей почув охоронець, він одразу кинувся їм на допомогу. Разом із ще одним чоловіком вони витягли дітей з ями, але ті вже були без свідомості.
  • На виклик дорослих прибули лікарі швидкої, які констатували смерть дівчинки. Хлопця відвезли до реанімації.

На місці події працюють слідчі, ювенальні поліцейські та представники служби у справах дітей. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Як саме кваліфікуватимуть інцидент копи, наразі невідомо.

Автор: Олексій Чибісов