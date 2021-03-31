Під Києвом у дитячому садочку сталася масштабна пожежа: відео

Ближче до кінця робочого дня в одному з дитячих садків Українки Обухівського району на Київщині почалася пожежа. Загасити полум'я намагаються рятувальники.

Згідно з повідомленням адміністрації Української об'єднаної територіальної громади, загоряння трапилося у приміщенні дитячого садочку "Альонушка" на вулиці Юності, 13. Рятувальники, які прибули на місце, швидко евакуювали 108 дітей та 40 дорослих.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про пожежу в дитячому садочку Українки

Пожежа почалася на в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі о 17:10. Після отримання відповідного повідомлення на місце одразу вирушили пожежники.

Коли рятувальники прибули на місце, з'ясувалося, що вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів.

Після евакуації вихователі зв'язалися з батьками дітей та попросили їх забрати малюків якомога швидше.

Точну причину пожежі з'ясовуватимуть слідчі. На місці події працює слідчо-оперативна група. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, наразі невідомо.

О 17:55 вогонь локалізували. Ще за 22 хвилини пожежу ліквідували.

Дивіться відео з місця пожежі в дитячому садочку на Київщині:

За останню добу на Київщині, згідно з офіційними даними, сталося 169 пожеж. Внаслідок загорянь ніхто не постраждав.