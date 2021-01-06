Водія Lanos, який влаштував перегони з патрульними, зупинили на дорозі до Житомира неподалік від Києва. У цілій спецоперації брали участь два екіпажі поліціянтів.

Про чоловіка, який ймовірно керує транспортним засобом у нетверезому стані, патрульні дізналися від небайдужого громадянина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Дивіться також На Одещині чоловіка збила машина та переїхала вантажівка

Після сповіщення правоохоронці погналися за власником легковика, але на вимоги зупинитися він ніяк не реагував.

2 місяці як звільнився з тюрми

Зупинити порушника змогли лише після того, як до перегонів залучили другу машину поліції. Правоохоронці заблокували рух Lanos, після чого дізналися про причини відмови зупинятися.

Як з'ясувалося, за кермом легковика перебував чоловік, який нещодавно відбував покарання за розбій. Ще раніше у водія були проблеми з законом через крадіжки.

Згідно з показниками драгера, у крові водія було 2,68 проміле алкоголю, що свідчить про стан сильного алкогольного сп'яніння.

У салоні машини разом із чоловіком перебували його дружина, 12-річна дитина та собака.

Судячи з відео, яке виклали у спільноті dtp.kiev.ua, поліціянти змусили водія викликати друзів, які відвезли його додому.

Чи склали на нього протоколи щодо порушень правил дорожнього руху, невідомо.

Дивіться відео зупинки нетверезого водія, який влаштував перегони з поліцейськими під Києвом: