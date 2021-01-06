Віз жінку та дитину: під Києвом дуже нетверезий водій намагався втекти від поліції – відео
Водія Lanos, який влаштував перегони з патрульними, зупинили на дорозі до Житомира неподалік від Києва. У цілій спецоперації брали участь два екіпажі поліціянтів.
Про чоловіка, який ймовірно керує транспортним засобом у нетверезому стані, патрульні дізналися від небайдужого громадянина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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Зупинити порушника змогли лише після того, як до перегонів залучили другу машину поліції. Правоохоронці заблокували рух Lanos, після чого дізналися про причини відмови зупинятися.
- Як з'ясувалося, за кермом легковика перебував чоловік, який нещодавно відбував покарання за розбій. Ще раніше у водія були проблеми з законом через крадіжки.
- Згідно з показниками драгера, у крові водія було 2,68 проміле алкоголю, що свідчить про стан сильного алкогольного сп'яніння.
- У салоні машини разом із чоловіком перебували його дружина, 12-річна дитина та собака.
Судячи з відео, яке виклали у спільноті dtp.kiev.ua, поліціянти змусили водія викликати друзів, які відвезли його додому.
Чи склали на нього протоколи щодо порушень правил дорожнього руху, невідомо.
Дивіться відео зупинки нетверезого водія, який влаштував перегони з поліцейськими під Києвом:
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