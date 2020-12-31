Двох мешканців Запоріжжя спіймали поліціянти за підозрою в підпалі елітного автомобіля, який належав співробітнику Державної фіскальної служби Київської області. Інцидент стався 30 грудня в Ірпені.

На пошуки та затримання зловмисників правоохоронцям знадобилося менше доби. Про це повідомили у поліції Київської області.

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Піймали чоловіків завдяки камерам спостереження, які зафіксували машину підозрюваних.

Підпал на замовлення

Після того, як поліцейські з'ясували номери Kia, на якій їздили ймовірні палії, машину було оголошено в розшук. Затримали автівку з двома мешканцями Запоріжжя у Дніпрі.

Підозрюваними виявилися чоловіки 38 та 43 років, які вже мали судимості.

Затримані – лише виконавці злочину. За підпал їм заплатили 2 тисячі доларів.

Особу замовника та мотиви підпалу встановлюють.

Розслідування справи щодо умисного пошкодження майна триває.

Дивіться відео підпалу машини працівника ДФС в Ірпені: