Спіймали у Дніпрі: під Києвом двоє чоловіків підпалили Lexus працівника ДФС – відео
Lexus згорів вщент / kv.npu.gov.ua
Двох мешканців Запоріжжя спіймали поліціянти за підозрою в підпалі елітного автомобіля, який належав співробітнику Державної фіскальної служби Київської області. Інцидент стався 30 грудня в Ірпені.
На пошуки та затримання зловмисників правоохоронцям знадобилося менше доби. Про це повідомили у поліції Київської області.
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Піймали чоловіків завдяки камерам спостереження, які зафіксували машину підозрюваних.
Підпал на замовлення
Після того, як поліцейські з'ясували номери Kia, на якій їздили ймовірні палії, машину було оголошено в розшук. Затримали автівку з двома мешканцями Запоріжжя у Дніпрі.
- Підозрюваними виявилися чоловіки 38 та 43 років, які вже мали судимості.
- Затримані – лише виконавці злочину. За підпал їм заплатили 2 тисячі доларів.
- Особу замовника та мотиви підпалу встановлюють.
Розслідування справи щодо умисного пошкодження майна триває.
Дивіться відео підпалу машини працівника ДФС в Ірпені:
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