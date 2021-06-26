Про причини займання наразі нічого невідомо. Утім, відомо, що, на щастя, ніхто не постраждав.
Зверніть увагу На Львівщині посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус: фото
Пожежа в медичному центрі у Білій Церкві: що відомо
- У місті Біла Церква Київської області 25 червня сталася пожежа в медичному центрі "Беладент". Він розташований на вулиці Гагаріна, 25.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про займання поступила о 20:07 – загорівся дах триповерхової будівлі.
- Вогонь понищив близько 200 метрів квадратних даху. Для боротьби з ним довелося залучити 40 пожежників і 9 одиниць техніки. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Пожежа охопила дах медичного центру у Білій Ценркві / Фото ДСНС
На щастя, постраждалих немає / Фото ДСНС
Пожежа сталася у медичному центрі в Білій Церкві: дивіться карту
Тим часом Львів накрила потужна злива з градом. Згодом негода атакувала й Рівне.
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