Під Києвом горів дах медичного центру: фото

Пожежа у Білій Церкві Київської області охопила дах медичного центру. Інцидент стався 25 червня.

Про причини займання наразі нічого невідомо. Утім, відомо, що, на щастя, ніхто не постраждав.

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Пожежа в медичному центрі у Білій Церкві: що відомо

У місті Біла Церква Київської області 25 червня сталася пожежа в медичному центрі "Беладент". Він розташований на вулиці Гагаріна, 25.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про займання поступила о 20:07 – загорівся дах триповерхової будівлі.

Вогонь понищив близько 200 метрів квадратних даху. Для боротьби з ним довелося залучити 40 пожежників і 9 одиниць техніки. На щастя, жертв і постраждалих немає.



Пожежа охопила дах медичного центру у Білій Ценркві / Фото ДСНС



На щастя, постраждалих немає / Фото ДСНС

Пожежа сталася у медичному центрі в Білій Церкві: дивіться карту

Тим часом Львів накрила потужна злива з градом. Згодом негода атакувала й Рівне.

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