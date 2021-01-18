Жорстка аварія сталася біля села Ходосівка поблизу Києва вночі 18 січня. Через порушення правил дорожнього руху одним з водіїв, на трасі сталося лобове зіткнення позашляховика Acura та легковика Opel.

Внаслідок аварії загинув пасажир "німця", який отримав не сумісні з життям травми. Про це повідомляє "Київ оперативний".

Дивіться також На Львівщині авто вилетіло в кювет з засніженої траси: 23-річний водій загинув – фото

На місці ДТП працювали рятувальники ДСНС, поліціянти та медики швидкої.

Що відомо про смертельне зіткнення під Києвом



У пасажира Opel не було шансів / Фото "Києва оперативного"

Аварія сталася у ніч на 18 січня на Дніпровському шосе.

Власник Acura їхав у напрямку Обухова, а Opel рухався назустріч.

Водій "німця" хотів повернути наліво, однак порушив правила дорожнього руху, не пропустивши машину.

На великій швидкості позашляховик влетів у бокову частину Opel.

Пасажир легковика отримав вкрай серйозні травми. Врятувати його медики не змогли. Це чоловік віком близько 30 років.

Ще одного пасажира та водія Opel госпіталізували до лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як важкий.



Власника Opel відвезли до лікарні / Фото Києва оперативного

А от особи, що були в Acura, від госпіталізації відмовилися. Їм лише надали першу допомогу на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу.