Виступають проти забудов: під Києвом люди перекрили Варшавську трасу

Протест розпочався вранці 17 травня, коли тисячі жителів Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів з агломерації столиці їхали до Києва.

Досить небагатолюдна акція протесту почалася у місті Буча Київської області 17 травня. Протестувальники, яким не подобається досить щільна забудова Ірпеня, перекрили трасу Київ – Ковель – Ягодин.

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Активісти з плакатами повільно переходять дорогу, через що проїзд нею фактично заблоковано.

Поліцейські не заважають

Згідно з повідомленнями на сторінці спільноти "Рятуй Ірпінь" у фейсбуці, активісти вимагають припинити активну забудову Ірпеня. Чому вони при цьому протестують в Бучі, невідомо.

Через перекриття дороги на трасі та сусідніх вулицях утворилися багатокілометрові затори.

На місці події чергують поліцейські, які ніяк не заважають блокуванню руху.

Люди, які проводять акцію, зазначають, що забудова міста спричинила:

збільшення кількості населення Ірпеня майже вдвічі;

утворення щоденних заторів;

перебої з електрикою;

відсутність місць у школах та садках.

Дивіться відео з місця блокування Варшавської траси у Бучі: