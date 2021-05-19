На кадрах, які опублікували у соцмережах, видно, що на момент ДТП на зупинці був принаймні один чоловік. Чи встиг він врятуватися, не відомо. Аварія сталась о 10:27 ранку на перехресті.

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Обставини ДТП

Opel повертав ліворуч й не помітив, що по зустрічній "летить" на великій швидкості Mercedes. Удар стався якраз у момент повороту.

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Чи можна було повертати

У коментарях люди зазначають, що на цій ділянці дороги, начебто заборонений поворот ліворуч. Втім, хто винуватий у цій аварії встановлюватиме поліція.

На місце ДТП працювали всі служби.