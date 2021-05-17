Мчав зустрічкою: під Києвом мотоцикліст влетів у фургон – фото

Досить жорстка аварія за участю власника мотоцикла BMW та водія Renault Kangoo сталася ввечері 16 травня у Петропавлівській Борщагівці. Як з'ясували правоохоронці, до ДТП призвело тотальне нехтування правилами дорожнього руху з боку мотоцикліста.

За даними патрульної поліції Київщини, аварія сталася близько 19:00 на перехресті вулиць Авіавторів та Чернівецької. Внаслідок зіткнення мотоцикла з фургоном пілот отримав досить серйозні травми. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.

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На місці події працювали медики швидкої. Вони госпіталізували постраждалого керманича мотоцикла до лікарні.

Влетів у дверцю водія

Патрульні, які прибули на місце події, попередньо з'ясували, що пілот BMW їхав смугою для зустрічного руху. При цьому він, судячи з усього, перевищив максимально дозволену швидкість.

Коли водій Renault здійснювава поворот, у нього на повному ходу влетів мотоцикл. Удар прийшовся у бік водійських дверцят. Зіткнення було досить потужним.

Після ДТП мотоцикліст втратив контроль над своїм транспортним засобом та впав на проїзну частину.



У машину влетів мотоцикл / Фото патрульної поліції Київської області

Мотоцикл відлетів на тротуар, а фургон залишився стояти з прим'ятою боковою частиною. Водій "француза" не постраждав.

Оскільки внаслідок аварії мотоциклісту довелося викликати швидку, правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

Патрульні вкотре нагадали власникам двоколісного транспорту, що треба дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки від цього залежать їхні життя та безпека.

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