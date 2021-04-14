Жахлива пожежа із багатомільйонними збитками сталася вранці 14 квітня у ЖК "Львівський", що у Петропавлівській Борщагівці. За попередніми даними, внаслідок підпалу, у дворі будинків, на вулиці Миру, вогонь знищив 4 автівки.

Як розповіли 24 каналу свідки інциденту, пожежа почалася о 3:50 ранку та закінчилася приблизно через годину. Більшу частину цього часу рятувальники не могли дістатися до місця події, оскільки їх машина банально не могла проїхати через запарковані з порушенням машини.

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А оскільки власники запаркованих другим рядом автівок взагалі не вийшли, щоб перепаркуватися, рятувальники втратили дуже багато дорогоцінного часу.

Постраждали 6 машин



Наслідки пожежі в ЖК "Львівський" / Фото Віталія Салюка

Очевидці події кажуть, що пожежа трапилася в дворі будинків 15, 15а, 11, 11а на вулиці Миру.

Почалося загоряння з легковика BMW, після чого вогонь перекинувся на мікроавтобус, HAVAL та Lanos.

Власнику ще однієї автівки Honda CR-V вдалося врятувати свою машину від вогню. Однак без пошкоджень вона не залишилася – у позашляховика пошкоджений задній бампер.

Внаслідок пожежі BMW та мікроавтобус згоріли вщент. HAVAL залишився без бокової та передньої частин, а у Lanos вигоріла лише передня. Втім, відновлювати легковик може бути нерентабельно.

Крім того, постраждали ще й Ford Focus, у якого через вогонь розплавилися задній бампер та фари.

Дивіться відео гасіння пожежі у ЖК "Львівський" у Петропавлівській Борщагівці:

Кількість потерпілих могла бути значно більшою, оскільки з однієї з машин по двору розтеклася солярка. Втім, пожежники вже були на місці, та загасили це загоряння. Повністю побороли вогонь бійці ДСНС близько 5 ранку.

На місці події досі працюють слідчі, які намагаються встановити всі обставини загоряння. За фактом умисного знищення чужого майна правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео наслідків пожежі у Петропавлівській Борщагівці: