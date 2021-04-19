Під Києвом у новому ЖК зграя підлітків жорстоко побила двірника: відео

Інцидент стався у селі Новосілки Київської області. Близько 10 підлітків з кулаками накинулися на чоловіка, який намагався їх вгамувати.

Як стверджують очевидці події, діти досить довго ходили територією ЖК у пошуках пригод. Закінчилося все для них кримінальною справою. Слідчі намагаються встановити всіх осіб, які причетні до інциденту.

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Зловмисники хотіли потрапити до під'їзду одного з будинків, однак консьєржки їх нікуди не пускали.

Що відомо про побиття двірника підлітком під Києвом

Злочин, який скоїли підлітки, трапився вдень 18 квітня біля одного з будинків нового ЖК "Одеський бульвар".

Діти свідомо йшли на конфлікт з консьєржками, хамили їм та намагалися примусити пустити їх всередину.

Побачивши порушників спокою, двірник вступився за одну з жінок, однак підлітки почали бити його руками та ногами.

Які саме ушкодження отримав чоловік внаслідок нападу агресивних дітей, невідомо. На місці події працювали слідчі, а за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.

Чи затримали когось зі зловмисників правоохоронці невідомо.

Дивіться відео побиття двірника підлітками у ЖК "Одеський бульвар":