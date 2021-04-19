Під Києвом у новому ЖК зграя підлітків жорстоко побила двірника: відео

Джерело:Київ оперативний
Інцидент стався у селі Новосілки Київської області. Близько 10 підлітків з кулаками накинулися на чоловіка, який намагався їх вгамувати.
Як стверджують очевидці події, діти досить довго ходили територією ЖК у пошуках пригод. Закінчилося все для них кримінальною справою. Слідчі намагаються встановити всіх осіб, які причетні до інциденту.
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Які саме ушкодження отримав чоловік внаслідок нападу агресивних дітей, невідомо. На місці події працювали слідчі, а за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.
Чи затримали когось зі зловмисників правоохоронці невідомо.
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