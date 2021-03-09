Досить зухвала спроба розбійного нападу на автозаправну станцію "Мотто" сталася у Броварах на Об'їзній дорозі зранку 9 березня. Невідомі скрутили заправника та напали на касирку, однак забрати у неї гроші не змогли.

Полійцеські Київської області намагаються встановити особи двох чоловіків, які спробували пограбувати АЗС. Дивіться також Вкрав 40 тисяч гривень: у Самборі патрульний випадково затримав грабіжника – фото Місцеперебування зловмисників поліцейським наразі невідоме. Злякалися після опору жінки За попередніми даними, спроба розбійного нападу на автозаправну станцію сталася близько 6:00.

Двоє чоловіків із пістолетом та у балаклавах увірвалися всередину приміщення, після чого застосували газовий балончик проти заправника.

Зв'язавши працівинику АЗС руки, зловмисники переключилися на касирку. Загрожуючи пістолетом, нападники вимагали від неї гроші з каси. Попри ймовірність стрілянини, жінка відмовилася віддати розбійникам виручку. Вона почала пручатися та кричати, чим налякала нападників. То ж, вони втекли. На місці події працювали слідчі поліції. За фактом спроби пограбування АЗС відкрили кримінальне провадження.