Під Києвом озброєні чоловіки напали на АЗС

16:06

Досить зухвала спроба розбійного нападу на автозаправну станцію "Мотто" сталася у Броварах на Об'їзній дорозі зранку 9 березня. Невідомі скрутили заправника та напали на касирку, однак забрати у неї гроші не змогли.