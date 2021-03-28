Під Києвом озброєні чоловіки жорстоко побили водія Lexus

У Броварах 27 березня водій та пасажири Mercedes жорстко побили водія автомобіля Lexus. Нападників вже затримали правоохоронці.

Деталі інциденту у Броварах

Подія трапилася близько 16:20. Автомобілі потрапили у ДТП, а після того між водіями спалахнув конфлікт.

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Правоохоронці з'ясували що, конфлікт між чоловіками виник через минулі боргові зобов'язання.

Тому, 39-річний водій Mercedes та два пасажири віком 45 і 24 роки з пістолетом та металевою палицею кинулися до водія Lexus. Вони пошкодили авто та нанесли тілесні ушкодження 32-річному керманичу,

– заявили у поліції.

Постраждалого відвезли у лікарню зі струсом мозку.

До речі, обидві автівки вилучили та відправили на майданчик тимчасового тримання.

Зловмисників затримали

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Нападникам загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.



У Броварах після ДТП водія та пасажири побили іншого водія