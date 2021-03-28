Під Києвом озброєні чоловіки жорстоко побили водія Lexus

Джерело:Нацполіція Києва
У Броварах 27 березня водій та пасажири Mercedes жорстко побили водія автомобіля Lexus. Нападників вже затримали правоохоронці.
Подія трапилася близько 16:20. Автомобілі потрапили у ДТП, а після того між водіями спалахнув конфлікт.
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Правоохоронці з'ясували що, конфлікт між чоловіками виник через минулі боргові зобов'язання.
Тому, 39-річний водій Mercedes та два пасажири віком 45 і 24 роки з пістолетом та металевою палицею кинулися до водія Lexus. Вони пошкодили авто та нанесли тілесні ушкодження 32-річному керманичу,
– заявили у поліції.
Постраждалого відвезли у лікарню зі струсом мозку.
До речі, обидві автівки вилучили та відправили на майданчик тимчасового тримання.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Нападникам загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років.
Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.
У Броварах після ДТП водія та пасажири побили іншого водія