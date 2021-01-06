47-річного водія з ознаками алкогольного сп'яніння зупинили бориспільські патрульні в селі Гора вночі 6 січня. Власник елітного Mercedes-Benz E 200, як з'ясувалося, взагалі не мав сідати за кермо.

Покарання, яке загрожує чоловіку, – позбавлення посвідчення водія на 3 роки та штраф у 20,4 тисячі гривень. Про це повідомили у пресслужбі патрульній поліції Київщини.

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Ніяких гарантій, що порушник не сяде за кермо нетверезим знову, немає.

Попався у вересні 2020

Водія Mercedes правоохоронці зупинили, побачивши, що він порушує правила дорожнього руху. Під час спілкування з власником автівки, патрульні дізналися, що торік суд позбавив його прав за нетверезе водіння.

Оскільки копи виявили у 47-річного чоловіка ознаки сп'яніння, йому запропонували пройти огляд. Але він відмовився.

Щодо водія склали адмінпротоколи про повторне водіння машини у нетверезому стані, а також про керування транспортним засобом особою, яку цього права позбавили.

Машину поліціянти передали іншому водієві, а самого чоловіка відтепер очікує суд.