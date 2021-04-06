Досить епічна аварія сталася на трасі Київ – Одеса біля села Віта-Поштова 6 квітня. Водій бензовоза не зміг здійснити розворот та спричинив ДТП з перекиданням.

На місці події працювали патрульні поліцейські. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав. Лише дивом через аварію не сталося пожежі чи вибуху.

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Через аварію поблизу з місцем ДТП утворився чималий затор.

Що відомо про аварію за участю бензовоза на Київщині

Інцидент стався о 16:45. Водій вантажівки намагався проскочити на дозволений сигнал світлофора та не створити незручності на дорозі для інших учасників руху.

Для цього чоловік пішов на розворот з більшою швидкістю, аніж було потрібно.

Через недотримання безпечної швидкості при розвороті у крайню праву смугу цистерну занесло. Вона перевернулася, а кріплення її до тягача відірвалося.

Вже після аварії вантажівка проїхала кілька метрів. Потім водій її зупинив. Чи довелося викликати на місце події рятувальників для ліквідації наслідків ДТП, невідомо. Також немає інформації щодо того, чи було у цистерні пальне.

Аварія за участю вантажівки сталася сьогодні й на Дніпровській трасі під Києвом. Через автівку іноземного дипломата позашляховик Toyota не зміг виконати поворот ліворуч. У нього влетіла вантажівка Volvo.