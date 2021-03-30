З мостом через Дніпро: Київ отримає повноцінну кільцеву дорогу – карта

Джерело:пресслужба Укравтодору
Вже влітку в рамках програми "Велике будівництво" підрядники Укравтодору почнуть роботу по реалізації проєкту по створенню Київської кільцевої дороги.
Повноцінно реалізувати проєкт та поєднати ті ділянки Великої кільцевої автодороги з новими планують вже за 4 роки. Загалом дорожники мають побудувати ділянку протяжністю близько 150 кілометрів.
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Згідно з проєктом, обхідна дорога через Київ даватиме змогу водіям проїхати повз столицю та виїхати на фактично всі важливі для держави траси:
Крім того, будівництво кільцевої дороги передбачає появу поблизу із Києвом моста, який вкрай потрібен як місту, так і його агломераціям. Його побудують поблизу з селом Українка на Правому березі та на ділянці Бориспільського району без населених пунктів.
Проєкт Великої київської автомобільної дороги / Ілюстрація Укравтодору