З мостом через Дніпро: Київ отримає повноцінну кільцеву дорогу – карта

Вже влітку в рамках програми "Велике будівництво" підрядники Укравтодору почнуть роботу по реалізації проєкту по створенню Київської кільцевої дороги.

Повноцінно реалізувати проєкт та поєднати ті ділянки Великої кільцевої автодороги з новими планують вже за 4 роки. Загалом дорожники мають побудувати ділянку протяжністю близько 150 кілометрів.

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Коли у Києві з'явиться повноцінна окружна, столицю може майже повністю очиститись від величезної кількості вантажівок. Це призведе до серйозного зниження рівня заторів.

З'єднає 6 трас

Згідно з проєктом, обхідна дорога через Київ даватиме змогу водіям проїхати повз столицю та виїхати на фактично всі важливі для держави траси:

М-07 Київ – Ковель;

М-06 Київ – Чоп;

М-05 Київ – Одеса;

Н-01 Київ – Знам'янка;

Н-08 Бориспіль – Маріуполь;

М-03 Київ – Харків і обхід Броварів.

Довгоочікуваний міст

Крім того, будівництво кільцевої дороги передбачає появу поблизу із Києвом моста, який вкрай потрібен як місту, так і його агломераціям. Його побудують поблизу з селом Українка на Правому березі та на ділянці Бориспільського району без населених пунктів.



Проєкт Великої київської автомобільної дороги / Ілюстрація Укравтодору

Яка саме компанія почне будувати кожну з 5 ділянок окружної дороги, наразі невідомо. Найближчим часом в Укравтодорі планують завершити тендери, за результатами яких і виявлять підрядників.