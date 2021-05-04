Під час спілкування з чоловіком інспектори побачили у нього всі ознаки наркотичного сп'яніння. Втім, проходити медичний огляд він відмовився, чим автоматично визнав свою провину.
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Крім того, з'ясувалося, що далекобійник не мав при собі посвідчення водія.
Що відомо про затримання нетверезого водія вантажівки
- На вантажівку, водій якої дивно керував транспортом, поліцейські звернули увагу близько 13:00.
- Відносно зловмисника склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – щодо керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння та водіння без прав.
- Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 17 тисяч 425 гривень штрафу.
Саму вантажівку патрульні евакуювали на штрафмайданчик, оскільки допускати водія на дорогу в такому стані було небезпечно. Правоохоронці склали акт тимчасового затримання транспортного засобу.