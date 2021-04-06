Під Києвом позашляховик іноземного дипломата спровокував серйозну аварію: відео

Джерело:Патрульна поліція Київської області
Досить серйозна аварія сталася на трасі Київ – Знам'янка зранку 6 квітня. Між собою зіштовхнулися позашляховики Toyota Prado, Lexus та вантажівка Volvo FH. Спровокував ДТП, за попередніми даними, водій машини з дипломатичними номерами.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Сама аварія сталася на повороті до села Лісники, коли водій Toyota намагався повернути ліворуч, а далекобійник їхав у напрямку Обухова.
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Lexus під час ДТП перебував на зустрічній смузі / Фото dtp.kiev.ua
Водій Volvo зміг піти від лобового зіткнення / Фото dtp.kiev.ua
Чи склали поліцейські протокол щодо водія-порушника, невідомо. Правоохоронці лише зазначили, що інспектори забезпечували безпеку дорожнього руху на цій ділянці дороги. Сайт 24 каналу намагався зв'язатися з представниками патрульної поліції з приводу інциденту, але на наші дзвінки не відповіли.
Дивіться відео аварії за участю автівки іноземного дипломата у Києві: