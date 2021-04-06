Під Києвом позашляховик іноземного дипломата спровокував серйозну аварію: відео

Досить серйозна аварія сталася на трасі Київ – Знам'янка зранку 6 квітня. Між собою зіштовхнулися позашляховики Toyota Prado, Lexus та вантажівка Volvo FH. Спровокував ДТП, за попередніми даними, водій машини з дипломатичними номерами.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Сама аварія сталася на повороті до села Лісники, коли водій Toyota намагався повернути ліворуч, а далекобійник їхав у напрямку Обухова.

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Завершити маневр та повернути власнику "японця" не вдалося, оскільки дорогу йому перегородив позашляховик із дипломатичними номерними знаками.

Що відомо про аварію за участю автівки іноземного посольства



Lexus під час ДТП перебував на зустрічній смузі / Фото dtp.kiev.ua

ДТП сталася близько 10:00 через те, що водій машини іноземного посольства виїхав на зустрічну смугу.

Судячи з відео моменту аварії, уникнути зіткнення водій вантажівки не міг. Але він встиг повернути та пішов від лобового удару з Toyota.

За неперевіреними даними, у Lexus, яка спричинила аварію, перебував посол Об'єднаних Арабських Еміратів. Його евакуювали з місця ДТП іншою автівкою.

Водій чорного позашляховика зняв машини номерні знаки майже одразу після зіткнення.



Водій Volvo зміг піти від лобового зіткнення / Фото dtp.kiev.ua

Чи склали поліцейські протокол щодо водія-порушника, невідомо. Правоохоронці лише зазначили, що інспектори забезпечували безпеку дорожнього руху на цій ділянці дороги. Сайт 24 каналу намагався зв'язатися з представниками патрульної поліції з приводу інциденту, але на наші дзвінки не відповіли.

Дивіться відео аварії за участю автівки іноземного дипломата у Києві: