Аварія сталась вночі, тому, на щастя, у квітковому кіоску нікого не було. Втім, його власнику доведеться починати бізнес з нуля – автівка вщент зруйнувала торгову точку.

Ще одна аварія ДТП на трасі Київ – Одеса: маршрутка та бензовоз не поділили дорогу

ДТП сталася у Броварському районі – потерпілих відвезли у центральну лікарню цього регіону. У водія виявили 2,1 проміле.

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