Під Києвом п'яні на Ford Transit влетіли у квітковий кіоск: фото

7 червня 2021 , 08:57
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Джерело:

dtp.kiev.ua

На Київщині сталась епічна ДТП за участю п’яного водія. Він на Ford Transit влетів у квітковий кіоск – МАФ фактично зруйновано. У салоні були ще два п'яні чоловіки – всіх відвезли у лікарню із травмами.

Аварія сталась вночі, тому, на щастя, у квітковому кіоску нікого не було. Втім, його власнику доведеться починати бізнес з нуля – автівка вщент зруйнувала торгову точку.

Ще одна аварія ДТП на трасі Київ – Одеса: маршрутка та бензовоз не поділили дорогу

ДТП сталася у Броварському районі – потерпілих відвезли у центральну лікарню цього регіону. У водія виявили 2,1 проміле.

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  • У Києві водійка автомобіля в Голосіївському районі столиці наїхала на жінку, яка переходила дорогу. Вона одразу втекла з місця подій.
  • Інша ДТП трапилась на вулиці Академіка Заболотного біля зупинки громадського транспорту. Елітне авто заїхало в маршрутку.
Автор: Ярослав Голобородько