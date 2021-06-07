Під Києвом п'яні на Ford Transit влетіли у квітковий кіоск: фото

На Київщині сталась епічна ДТП за участю п’яного водія. Він на Ford Transit влетів у квітковий кіоск – МАФ фактично зруйновано. У салоні були ще два п'яні чоловіки – всіх відвезли у лікарню із травмами.
Аварія сталась вночі, тому, на щастя, у квітковому кіоску нікого не було. Втім, його власнику доведеться починати бізнес з нуля – автівка вщент зруйнувала торгову точку.
Ще одна аварія ДТП на трасі Київ – Одеса: маршрутка та бензовоз не поділили дорогу
ДТП сталася у Броварському районі – потерпілих відвезли у центральну лікарню цього регіону. У водія виявили 2,1 проміле.
Інші аварії
- У Києві водійка автомобіля в Голосіївському районі столиці наїхала на жінку, яка переходила дорогу. Вона одразу втекла з місця подій.
- Інша ДТП трапилась на вулиці Академіка Заболотного біля зупинки громадського транспорту. Елітне авто заїхало в маршрутку.