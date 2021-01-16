На Старообухівській трасі під Києвом п'яний чоловік спровокував ДТП. Сім'ї з 5-місячним немовлям дивом вдалося вижити в аварії.

ДТП на Старообухівській трасі: як все було

Аварія сталася під Києвом, недалеко від повороту на санаторій "Жовтень". Про це у фейбуці повідомляє "Київ Оперативний".

Читайте також Навіть не згадав все, що вживав: у Києві патрульні зупинили вкрай нетверезого водія – фото

Чоловік, жінка та їхнє 5-місячне немовля їхали додому в автівці KIA, а тоді зупинилися на світлофорі. Водночас у цьому ж напрямку мчав Renault, в якому перебували 2 п'яних друзів.

З якось причини водій Renault лише в останній момент побачив автомобіль KIA. Він намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло.

Є постраждала внаслідок аварії

На щастя, пасажири КІА залишилися живими. Однак у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозрюють перелом ребер, забій грудної клітки та ще один перелом.

Зверніть увагу Жахлива трагедія: на Прикарпатті в ДТП загинула маленька дівчинка – фото

Важливо! За водіння у нетверезому стані водієві загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав на 1 рік. В Україні намагалися впровадити кримінальну відповідальність за п'яну їзду, однак вирішили обмежитися лише адміністративною.

П'яний водій в'їхав у машину з немовлям: Фото "Києва Оперативного"

ДТП сталася біля санаторію "Жовтень": дивіться карту