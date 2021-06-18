За даними слідства, зловмисник накинувся на різноробочого, з яким у нього виник конфлікт. Внаслідок бійки потерпілий загинув, а його роботодавець втік.

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Тіло чоловіка знайшов колега померлого, який і повідомив про інцидент правоохоронців.

Що відомо про вбивство на Фастівщині


Вбивство сталося у дачному будинку / Фото поліції Київщини

  • Як з'ясували слідчі, 62-річний загиблий працював різноробочим на підозрюваного в одному з дачних будинків.
  • Між роботодавцем та потерпілим виникла сварка. 46-річний чоловік накинувся на опонента та почав бити його по голові. Від отриманих травм постраждалий помер.
  • Встановити особу підозрюваного правоохоронці змогли досить швидко. Втім, з'ясувати інформацію про його місцеперебування слідчі досі не змогли.
  • Фігуранта провадження оголосили у міжнародний розшук.

Зловмиснику заочно повідомили про скоєння злочину. Інцидент поліцейські кваліфікували як нанесення умисних тяжких ушкоджень, які призвели до смерті чоловіка. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.