Під Києвом роботодавець до смерті забив підлеглого: його розшукують

46-річного жителя Фастівщини оголосили у міжнародний розшук за підозрою у вчиненні вбивства. За даними слідства, зловмисник на смерть забив 62-річного різноробочого.

За даними слідства, зловмисник накинувся на різноробочого, з яким у нього виник конфлікт. Внаслідок бійки потерпілий загинув, а його роботодавець втік.

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Тіло чоловіка знайшов колега померлого, який і повідомив про інцидент правоохоронців.

Що відомо про вбивство на Фастівщині



Вбивство сталося у дачному будинку / Фото поліції Київщини

Як з'ясували слідчі, 62-річний загиблий працював різноробочим на підозрюваного в одному з дачних будинків.

Між роботодавцем та потерпілим виникла сварка. 46-річний чоловік накинувся на опонента та почав бити його по голові. Від отриманих травм постраждалий помер.

Встановити особу підозрюваного правоохоронці змогли досить швидко. Втім, з'ясувати інформацію про його місцеперебування слідчі досі не змогли.

Фігуранта провадження оголосили у міжнародний розшук.

Зловмиснику заочно повідомили про скоєння злочину. Інцидент поліцейські кваліфікували як нанесення умисних тяжких ушкоджень, які призвели до смерті чоловіка. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.