Під Києвом роботодавець до смерті забив підлеглого: його розшукують

46-річного жителя Фастівщини оголосили у міжнародний розшук за підозрою у вчиненні вбивства. За даними слідства, зловмисник на смерть забив 62-річного різноробочого.
За даними слідства, зловмисник накинувся на різноробочого, з яким у нього виник конфлікт. Внаслідок бійки потерпілий загинув, а його роботодавець втік.
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Тіло чоловіка знайшов колега померлого, який і повідомив про інцидент правоохоронців.
Що відомо про вбивство на Фастівщині
Вбивство сталося у дачному будинку / Фото поліції Київщини
- Як з'ясували слідчі, 62-річний загиблий працював різноробочим на підозрюваного в одному з дачних будинків.
- Між роботодавцем та потерпілим виникла сварка. 46-річний чоловік накинувся на опонента та почав бити його по голові. Від отриманих травм постраждалий помер.
- Встановити особу підозрюваного правоохоронці змогли досить швидко. Втім, з'ясувати інформацію про його місцеперебування слідчі досі не змогли.
- Фігуранта провадження оголосили у міжнародний розшук.
Зловмиснику заочно повідомили про скоєння злочину. Інцидент поліцейські кваліфікували як нанесення умисних тяжких ушкоджень, які призвели до смерті чоловіка. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.