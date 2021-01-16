Під Києвом розбився вертоліт: деталі, фото з місця аварії
У Київській області 16 січня розбився вертоліт. Відомо, що аварія трапилася поблизу Борисполя. На щастя, жертв вдалося уникнути.
Деталі аварії вертольота поблизу Борисполя
На Київщині 16 січня зазнав аварії вертоліт Robinson 44, повідомляє "Думская".
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Інцидент трапився біля Борисполя приблизно о 15:00. На щастя, обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR-ASD невдало здійснив посадку. Інші обставини аварії наразі невідомі.
Відповідно до даних державного реєстру цивільних повітряних суден, господарем вертольота є Халімбеков В.Ш.
Біля Борисполя зазнав аварії вертоліт / Фото "Думская"
На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути / Фото "Думская"
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