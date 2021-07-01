27 червня з гнізда лелек випало лелеченя. Тоді жителі села зрозуміли, що із птахами щось не те. Вони звернулися по допомогу до рятувальників тварин з Kyiv Animal Rescue Group.

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Зоозахисники кажуть, що птахи, швидше за все, з’їли гризунів, яких труїли аграрії.

Здоровий лише один



Лелеку намагаються врятувати / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Представники Kyiv Animal Rescue Group підкреслили, що лелеки живуть у цьому місці багато років.

Помітно гірше відчувати себе вони почали лише з того моменту, як фермери приступили до активної боротьби з гризунами.

Після цього лелеченята перестали ставати на лапи, а один з дорослих птахів – вилітати з гнізда.

Лелеченяту, який випав з гнізда, врятувати не змогли. Ще одного маленького птаха знайшли мертвим у гнізді.



З сім'ї лелек залишилось лише двоє / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Дорослого лелеку з ознаками важкого отруєння намагаються врятувати орнітологи. Його стан дуже важкий. Лише один з дорослих птахів залишається повністю здоровим.

Другий лелека не покинув гніздо, він постійно прилітає і клацає дзьобом, в очікуванні пари. Ми сподіваємося на одужання потерпілого і возз’єднання сім’ї,

— підкреслили в Kyiv Animal Rescue Group.