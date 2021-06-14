Як з'ясували рятувальники, спецтранспорт застряг на бездоріжжі. Після досить потужного дощу грунтову дорогу розмило вщент, тому у швидкої не було шансів проїхати.

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Діставати з "пастки" машину ектреної допомоги Київського обласного центру довелося бійцям ДСНС.

Що відомо про швидку, яка застрягла на дорозі під Києвом

Інцидент стався на вулиці Зарічній селища міського типу Володарка близько 19:30.

Коли водій екстреної допомоги поспішав на виклик, Citroen застряг у багнюці.

Рятувальники зачепили машину лебідкою та витягли на дорогу.

Чи поїхали медики на виклик після того, як їм допомогли рятувальники, невідомо. Цілком можливо, що пацієнту надіслали іншу бригаду екстренки.