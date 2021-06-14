Під Києвом рятувальники витягли з багнюки швидку, яка застрягла шляхом до пацієнта: фото

14 червня 2021 , 22:07
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Джерело:

ДСНС Київської області

Надзвичайна ситуація сталася 13 червня у селищі міського типу Володарка Київської області. Під час поїздки до пацієнта автівка екстреної медичної допомоги застрягла на узбіччі та не могла зрушити з місця.

Як з'ясували рятувальники, спецтранспорт застряг на бездоріжжі. Після досить потужного дощу грунтову дорогу розмило вщент, тому у швидкої не було шансів проїхати.

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Діставати з "пастки" машину ектреної допомоги Київського обласного центру довелося бійцям ДСНС.

Що відомо про швидку, яка застрягла на дорозі під Києвом

  • Інцидент стався на вулиці Зарічній селища міського типу Володарка близько 19:30. 
  • Коли водій екстреної допомоги поспішав на виклик, Citroen застряг у багнюці.
  • Рятувальники зачепили машину лебідкою та витягли на дорогу.

Чи поїхали медики на виклик після того, як їм допомогли рятувальники, невідомо. Цілком можливо, що пацієнту надіслали іншу бригаду екстренки.

Автор: Олексій Чибісов