Під Києвом рятувальники витягли з багнюки швидку, яка застрягла шляхом до пацієнта: фото

Надзвичайна ситуація сталася 13 червня у селищі міського типу Володарка Київської області. Під час поїздки до пацієнта автівка екстреної медичної допомоги застрягла на узбіччі та не могла зрушити з місця.
Як з'ясували рятувальники, спецтранспорт застряг на бездоріжжі. Після досить потужного дощу грунтову дорогу розмило вщент, тому у швидкої не було шансів проїхати.
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Діставати з "пастки" машину ектреної допомоги Київського обласного центру довелося бійцям ДСНС.
Що відомо про швидку, яка застрягла на дорозі під Києвом
- Інцидент стався на вулиці Зарічній селища міського типу Володарка близько 19:30.
- Коли водій екстреної допомоги поспішав на виклик, Citroen застряг у багнюці.
- Рятувальники зачепили машину лебідкою та витягли на дорогу.
Чи поїхали медики на виклик після того, як їм допомогли рятувальники, невідомо. Цілком можливо, що пацієнту надіслали іншу бригаду екстренки.