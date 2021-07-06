Внаслідок події ніхто не постраждав, однак маршрутка залишилася із пошкодженим склом. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
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Як зазначили свідки, каміння відлетіло у бік транспортного засобу через газонокосарку.
Інцидент не поодинокий
- За попередніми даними, на узбіччі траси чоловік косив траву, однак лезо приладу зачепило камінь. Він на чималій швидкості відлетів у маршрутне таксі.
- Лише дивом каміння не пробило вікно та не потрапило у людей в салоні.
- Скло розтріскалося на дрібні частинки, але не випало.
Скло маршрутки стримало каміння / Фото "Києва оперативного"
У коментарях до допису користувачі зазначили, що ввімкнені газонокосарки є досить небезпечними для людей та машин поряд із ними. Так, нерідко каміння та частини розбитих пляшок відлітають у бік перехожих або в автівки.
Чи повинен при цьому оператор косарки відшкодувати збитки потерпілим, має вирішувати суд.