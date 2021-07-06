Внаслідок події ніхто не постраждав, однак маршрутка залишилася із пошкодженим склом. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

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Як зазначили свідки, каміння відлетіло у бік транспортного засобу через газонокосарку.

Інцидент не поодинокий

За попередніми даними, на узбіччі траси чоловік косив траву, однак лезо приладу зачепило камінь. Він на чималій швидкості відлетів у маршрутне таксі.

Лише дивом каміння не пробило вікно та не потрапило у людей в салоні.

Скло розтріскалося на дрібні частинки, але не випало.



Скло маршрутки стримало каміння / Фото "Києва оперативного"

У коментарях до допису користувачі зазначили, що ввімкнені газонокосарки є досить небезпечними для людей та машин поряд із ними. Так, нерідко каміння та частини розбитих пляшок відлітають у бік перехожих або в автівки.

Чи повинен при цьому оператор косарки відшкодувати збитки потерпілим, має вирішувати суд.