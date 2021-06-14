Правоохоронці зазначили, що власник позашляховика не відмовився від перевірки на драгері у присутності двох свідків. При цьому він нібито не заперечував те, що вживав алкоголь перед тим, як сів за кермо.

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У протоколі про скоєння адміністративного порушення власник "УАЗ" самостійно вписав, що пив лише пиво.

За документами вживав смертельну дозу



Водій стверджує, що вживав лише пиво / Фото патрульної поліції Київської області

Як стверджують правоохоронці, драгер під час перевірки зашкалив. У протокол вписали понад 5 проміле алкоголю у крові водія. І це свідчить про перевищення допустимої дози у 25 разів.

Згідно з медичною класифікацією стану сп'яніння, показник у 5 проміле є смертельним для більшості людей. Ступінь сп'яніння у 4 проміле порівнюють зі станом коми.

Активісти стверджують, що у разі зашкалювання приладів Drager поліцейські нерідко вписують завищені показники. Втім, це ніяк не впливає на покарання нетверезих водіїв.



Драгер не показав точної цифри / Фото патрульної поліції Київської області

Щодо чоловіка склали два адмінпротоколи – про керування машиною в стані сп'яніння та щодо водіння без посвідчення. Якщо суд визнає власника "УАЗ" винним, йому загрожує 17 425 гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.



Стадії алкогольного сп'яніння / Інфографіка 24 каналу