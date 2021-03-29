На Новоірпінській трасі під Києвом 29 березня трапилась смертельна ДТП. Там зіткнулись "Москвич" і бус ритуальної служби. Загинули водій і пасажир легковика.

Трагедія трапилась біля села Романівка. На це місце майже одразу прибули працівники кількох екстрених служб.

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Детальніше про аварію

Це сталося приблизно о 16 годині. Бус від удару перекинувся на бік.

Наслідки ДТП під Києвом: відео телеграм-каналу dtp.kiev.ua

Корпус "Москвича" сильно деформувався. Через це в ньому затисло 2 тіла, які згодом почали діставати рятувальники.

Також на місці події працювали швидка допомога та слідчі. Інформації про стан людей, які були в бусі – немає.

Місце аварії до приїзду рятувальників: відео телеграм-каналу "Київ Оперативний"