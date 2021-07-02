Про це повідомили 2 липня. А про зникнення жінки розповіла її старша донька ще 15 червня.

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Просто штовхнула

За даними правоохоронців, померла разом з 18-річною донькою випивала спиртне в гостях.

Потім вони повернулись додому та виник конфлікт.

Під час нього вагітна дівчина нібито штовхнула матір і та впала.

Наступного ранку зловмисниця виявила її на тому ж місці, але вже мертвою.



Підозрювана у вбивстві матері / Фото Нацполіції

Що вона зробила з тілом

Оскільки вона злякалася осуду від сусідів і родичів, вирішила заховати тіло. Тому, ймовірно, самотужки закопала його на території домоволодіння.

Після виявлення тіло направили на експертизу. Втім з'ясувати причини смерті виявилось надто складно — рештки почали розкладатись. Та правоохоронці зазначили, що слідів насильницької смерті на тілі загиблої не було.

Яке покарання можливе за злочин

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину дівчини зможуть довести в суді, їй загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Наразі проводять ще поглиблені експертизи тіла. Це має дозволити визначити причину смерті жінки.



Правоохоронці біля подвір'я, де трапилось вбивство / Фото Нацполіції

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