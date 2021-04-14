Під Києвом вантажівка в’їхала у міст: є постраждалі

В Київській області 14 квітня сталась ДТП – вантажівка Volvo в'їхала в металеву секцію пішохідного мосту. Це сталось на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка.

В поліції зазначили, що у результаті ДТП постраждали люди. Втім, конкретної інформації наразі немає.

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Обставини ДТП

Кабіна вантажівки після зіткнення серйозно постраждала. На місці працювали рятувальники, медики та слідчі.

У коментарях люди зазначили, що конструкція мосту на цьому місці лежить вже давно й суттєво перекриває видимість для водіїв.

Про інші ДТП на Київщині

Поряд із Білою Церквою на Київщині 13 квітня зіткнулися бензовоз і легковий автомобіль. Це трапилося на 87 кілометрі дороги Київ — Одеса. Два автомобілі зазанли серйозних пошкоджень. Є потерпілі.

Під Києвом у Вишгороді поліцейські спіймали чергового автовласника, який напідпитку здійснив ДТП та намагався втекти від відповідальності.