Місцеві ЗМІ повідомляють, що надзвичайна ситуація сталася у селі Білогородка 26 червня.

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У приватному будинку загорівся дах через розряд блискавки, яка влучила у нього,

– йдеться у повідомленні.

У цей час на місці події працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДСНС і з'ясувати деталі інциденту.

Пожежа у Білогородці: коротко

У Білогородці, що під Києвом, 21 червня прогримів потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок цього почалася пожежа, яка зруйнувала значну частину будівлі.

Рятувальники евакуювали 40 осіб, а ще 10 постраждали у результаті події. На згарищі знайли тіло чоловіка, як з'ясувалось, його вбили, а вибухом намагалися це приховати.

Правоохоронці затримали 43-річного мешканця села. Йому 23 червня оголосили про підозру в скоєнні двох злочинів. Пізніше зловмиснику обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою.

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