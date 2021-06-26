Місцеві ЗМІ повідомляють, що надзвичайна ситуація сталася у селі Білогородка 26 червня.

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У приватному будинку загорівся дах через розряд блискавки, яка влучила у нього,
– йдеться у повідомленні.

У цей час на місці події працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Пожежа у Білогородці: коротко

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