Під Києвом від удару блискавкою зайнявся приватний будинок: відео

26 червня 2021 , 17:07
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Джерело:

dtp.kiev.ua

У Київській області загорівся приватний житловий будинок. Пожежа виникла, ймовірно, від удару блискавкою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що надзвичайна ситуація сталася у селі Білогородка 26 червня.

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У приватному будинку загорівся дах через розряд блискавки, яка влучила у нього,
– йдеться у повідомленні.

У цей час на місці події працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДСНС і з'ясувати деталі інциденту.

Пожежа у Білогородці: коротко

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Автор: Олег Васьків