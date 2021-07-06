Дорогою до "Борисполя": під Києвом відбійник наскрізь прошив легковик – фото 18+

Жорстка аварія сталася на 32 кілометрі траси Київ – Харків – Довжанський вдень 6 липня. Легковик Geely на чималій швидкості наїхав на відбійник.

Внаслідок інциденту дорожня огорожа фактично наскрізь пройшла через всю машину. У ДТП є постраждалі.

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Наразі на місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують всі обставини аварії.

Водій дивом вижив



Geely навряд можна відновити / Фото патрульної поліції Київської області

Як зазначили у поліції Київської області, аварія сталася на повороті до аеропорту "Бориспіль".

Через що саме водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, наразі невідомо.

Після зіткнення з машиною відбійник буквально пройшов крізь увесь салон та, ймовірно, зачепив водія.

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Скривавлений водій Geely / Фото патрульної поліції Київської області

За попередніми даними, чоловік отримав порізи. Інформації про пасажирів, які могли бути у салоні, немає.



Відбійник дивом не проткнув водія Geely / Фото патрульної поліції Київської області

За фактом аварії із потерпілими поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточна кваліфікація інциденту стане можливою після того, як лікарі оцінять ступені травм всіх постраждалих.



Відбійник пройшов легковик майже наскрізь / Фото патрульної поліції Київської області

Якщо правоохоронці з'ясують, що вчинення цієї ДТП було лише адміністративним порушенням, водію загрожує 340 гривень штрафу.