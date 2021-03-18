Під Києвом Volvo на великій швидкості влетів під фуру, водій загинув: фото
Смертельна аварія сталася вранці 18 березня на Житомирській трасі під Києвом. Поблизу із поворотом до села Чайка Volvo залетів під фуру.
Джерело:Київ оперативний
Зіткнення сталося на чималій швидкості. Принаймні удар був настільки потужним, що навіть система автоматичної зупинки машини при появі перешкоди не змогла врятувати водія.
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Що відомо про жахливу аварію під Києвом
Водій Volvo міг заснути за кермом / Фото "Києва оперативного"
- Смертельна аварія сталася вранці 18 березня.
- За попередніми даними, водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофору.
- У цей момент сзаду в фуру влетів Volvo.
- Правоохоронці вважають, що водій "шведа" міг заснути за кермом.
Власник легковика загинув миттєво / Фото "Києва оперативного"
Ще до приїзду швидкої, власник Volvo загинув. Його тіло вирізали з понівеченої машини працівники ДСНС. За фактом аварії із загиблим слідчі відкрили кримінальне провадження.
На місці події працюють правоохоронці, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.
За даними спільноти dtp.kiev.ua, в салоні Volvo знайшли чималу кількість пляшок від алкогольних напоїв.
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