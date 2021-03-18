Під Києвом Volvo на великій швидкості влетів під фуру, водій загинув: фото

Джерело:Київ оперативний
Смертельна аварія сталася вранці 18 березня на Житомирській трасі під Києвом. Поблизу із поворотом до села Чайка Volvo залетів під фуру.
Зіткнення сталося на чималій швидкості. Принаймні удар був настільки потужним, що навіть система автоматичної зупинки машини при появі перешкоди не змогла врятувати водія.
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Водій Volvo міг заснути за кермом / Фото "Києва оперативного"
Власник легковика загинув миттєво / Фото "Києва оперативного"
Ще до приїзду швидкої, власник Volvo загинув. Його тіло вирізали з понівеченої машини працівники ДСНС. За фактом аварії із загиблим слідчі відкрили кримінальне провадження.
На місці події працюють правоохоронці, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.
За даними спільноти dtp.kiev.ua, в салоні Volvo знайшли чималу кількість пляшок від алкогольних напоїв.