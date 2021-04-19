У Бориспільському районі 17 квітня патрульні поліцейські зупинили фуру – водій був не пристебнутий паском безпеки. Виявилось, що він був ще й п’яний.

Щоб уникнути відповідальності чоловік намагався відкупитися від правоохоронців талонами на паливо. Інцидент стався на 77 кілометрі автодороги Київ — Харків.

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Руки тремтіли, а з рота тхнуло алкоголем

Патрульні зупинили фуру, бо помітили, що водій не був пристебнутий паском безпеки. Під час спілкування та перевірки документів, поліцейські "відчули різкий запах алкоголю із порожнини рота й помітили виражене тремтіння пальців рук і нечітке мовлення".

Все вказувало на те, що водій п’яний. У його крові виявили 2,15 проміле алкоголю, що перевищує норму майже в 11 разів.

Намагався відкупитись

Коли правоохоронці вже почали складати адмінпротоколи, водій вирішив ризикнути й запропонував патрульним талони на паливо.

Втім, поліцейські відмовились від подарунка й попередили, що це злочин. Але водій не міг вгамуватися й продовжував пропонувати хабаря. Патрульним довелося викликати слідчо-оперативну групу. Тепер водію загрожує ще й судимість.