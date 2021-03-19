Поліцейські кажуть про розкриття жорстокого злочину, до якого може бути причетний 19-річний син вбитого. Сам злочин відбувся ввечері 16 березня у селі Гнідин.

За даними поліції, вбивство сталося у приватному будинку 47-річного чоловіка. У приміщенні в цей час перебували дружина та діти потерпілого.

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Врятувати батька чи якимось чином затримати зловмисника, вони не змогли.

Замовив власний син

Слідчі стверджують, що на розкриття злочину їм знадобилося менше двох діб.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисником виявився 19-річний киянин, а замовником – його одноліток та син загиблого.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, молодики заздалегідь обговорили всі деталі вбивства. Родич жертви повідомив своєму другу план будинку, а також про те, де саме зазвичай перебувають члени родини ввечері.

Після смерті замовник вбивства хотів отримати спадок. Саме через це він і звернувся до товариша. За розправу над батьком вбивці він нібито нічого не заплатив. Оскільки обіцяв із ним розрахуватись після отримання грошей.



19-річний киянин завдав чоловіку 25 ударів ножем / Фото поліції Київської області

Близько 22:00 молодик буцімто прийшов до будинку, де мешкав його друг. Завдавши 25 ножових поранень чоловіку, він втік та переховувався від поліцейських у дачному будинку в Броварському районі. Там його й затримали.

За скоєне молодикам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Запобіжний захід обом фігурантам справи незабаром обере суд.



За замовлення вбивство 47-річного мешканця Гнідина затримали його сина / Фото поліції Київської області