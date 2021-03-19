25 ударів ножем: під Києвом за вчинення вбивства на замовлення затримали двох молодиків – фото

Джерело:Поліція Київської області
Поліцейські кажуть про розкриття жорстокого злочину, до якого може бути причетний 19-річний син вбитого. Сам злочин відбувся ввечері 16 березня у селі Гнідин.
За даними поліції, вбивство сталося у приватному будинку 47-річного чоловіка. У приміщенні в цей час перебували дружина та діти потерпілого.
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19-річний киянин завдав чоловіку 25 ударів ножем / Фото поліції Київської області
Близько 22:00 молодик буцімто прийшов до будинку, де мешкав його друг. Завдавши 25 ножових поранень чоловіку, він втік та переховувався від поліцейських у дачному будинку в Броварському районі. Там його й затримали.
За скоєне молодикам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Запобіжний захід обом фігурантам справи незабаром обере суд.
За замовлення вбивство 47-річного мешканця Гнідина затримали його сина / Фото поліції Київської області